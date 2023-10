Fußball Christoph Daum über WM-Doku: Nicht authentisch

Anfang September erschien die vierteilige Dokumentation „All or Nothing“ bei Amazon Prime über das Vorrunden-Aus der deutschen Mannschaft unter dem damaligen Bundestrainer Hansi Flick bei der WM im vergangenen November und Dezember in Katar. Darin werden unter anderem Mannschaftssitzungen im Hotel und Flicks Wutreden nach der Enttäuschung gegen Japan sowie in der Halbzeitpause der dritten Partie gegen Costa Rica gezeigt.