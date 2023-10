Fußball Christoph Daum will zurück: „Trainer bist du lebenslänglich“

ZUR PERSON: Christoph Daum feiert am kommenden Dienstag seinen 70. Geburtstag. Als Trainer hat der 69-Jährige in verschiedenen Ländern mehrere Titel gewonnen. Zuletzt hatte er bis zum September 2017 als rumänischer Nationalcoach gearbeitet. Im Herbst 2022 wurde bekannt, dass Daum an Krebs erkrankt ist.