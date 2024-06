Profi-Fußball Claudia Roth: Coming-out ist „überfällig“

Kulturstaatsministerin Claudia Roth attestiert dem Profi-Fußball eine Homofeindlichkeit - und versteht nicht, „dass es offiziell immer noch keine schwulen Fußballer gibt“. „Wir leben im Zeitalter der Ehe für alle, die Zeit ist reif für ein Outing, keiner würde heute mehr ausgebuht werden. Es ist überfällig. Der Fußball und die Katholische Kirche, so scheint es, sind die letzten Bastionen der Homophobie in unserem Land“, sagte die Grünen-Politikerin in einem Interview dem Magazin „Bunte“.