2. Liga : Daniel Scherning neuer Trainer in Bielefeld

Daniel Scherning neuer Trainer in Bielefeld

Bielefeld Daniel Scherning wird neuer Cheftrainer beim Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld. Der 38 Jahre alte Coach komme vom Drittligisten VfL Osnabrück, bestätigte der ostwestfälische Fußball-Club.

Scherning, der bereits das erste Training leitete und am Freitag offiziell vorgestellt werden soll, besaß in Osnabrück noch einen Vertrag bis 2023, daher dürfte eine Ablösesumme fällig werden. Der gebürtige Paderborner hatte bereits zwischen 2010 und 2016 für die Arminia als Co- und Cheftrainer der zweiten Mannschaft gearbeitet. „Ich war immer total gerne bei Arminia. Jetzt schließt sich gewissermaßen der Kreis. Und ab heute wird angepackt und hart gearbeitet, um mit Arminia erfolgreich zu sein“, sagte der neue Cheftrainer.