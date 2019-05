Relegation : Dank Oral: Ingolstadt will Happy End einer Horror-Saison

Thomas Oral will noch länger Trainer in Ingolstadt bleiben. Foto: Stefan Puchner.

Ingolstadt Den Job in seinem Frankfurter „Café Leidenschaft“ würde Tomas Oral nur allzu gerne gegen eine dauerhafte Anstellung im Profi-Fußball eintauschen. Die Voraussetzungen dafür stehen für den Trainer des Zweitligisten FC Ingolstadt nicht schlecht.

Gelingt den Schanzern im Relegationsrückspiel gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden an diesem Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) die Rettung, darf sich Oral berechtigte Hoffnungen auf eine Verlängerung seines bis zum 30. Juni befristeten Engagements machen. „Es hat mir schon gefehlt, an der Seitenlinie zu stehen, denn das ist mein Leben. Das ist schon etwas anderes als hinter dem Tresen zu stehen“, sagt Oral.

Nach dem 2:1 im Hinspiel in Wiesbaden winkt das Happy End einer Horror-Saison, in der die Niederbayern drei Trainer verschlissen haben. Doch Oral will davon nichts wissen. „Im Moment träume ich nicht, denn die nackte Realität ist, dass wir eine richtig schwere Aufgabe vor der Brust haben. Was die Zukunft bringt, lasse ich auf mich zukommen“, sagt er. „Es gilt, den Verein irgendwie in der 2. Liga zu halten. Alles andere interessiert mich derzeit nicht.“