2. Liga : Darmstadt und St. Pauli legen im Aufstiegsrennen vor

Düsseldorf Darmstadt und St. Pauli legen mit Siegen die Messlatte im Aufstiegskampf hoch. Im Top-Duell sind nun Bremen und der HSV im Streben nach der Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga gefordert.

Der FC St. Pauli ist am Samstag vorübergehend an die Tabellenspitze in der 2. Liga zurückgekehrt, hat die Führung aber am Abend wieder verloren.