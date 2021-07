EM-Viertelfinale : Das bringt der Tag bei der Fußball-EM

Berlin Ohne die deutsche Mannschaft startet die Fußball-EM ins Viertelfinale. In München steht der vermeintliche Fußball-Leckerbissen Belgien gegen Italien an. Davor wollen die Schweizer den nächsten Top-Favoriten stürzen.

In München begegnen sich die Schwergewichte Belgien und Italien. In St. Petersburg will sich Spanien nicht wie zuvor Frankreich von den Schweizern überrumpeln lassen.

Die Squadra Azzurra will ihren beeindruckenden Siegeszug von zuletzt zwölf Erfolgen in Serie und 32 ungeschlagenen Spielen auch gegen die „vielleicht beste Mannschaft Europas“ fortsetzen, die Coach Roberto Mancini den Gegner betitelte. Trotz der herausragenden Einzelspieler der Belgier gehen die Italiener mit viel Selbstvertrauen in die Partie und glauben an ihre Halbfinal-Chance. „Wir haben in jeder Partie Spaß“, sagte Mancini. „Wenn wir es dabei noch schaffen, ein Tor mehr zu machen als der Gegner, bin ich total zufrieden.“