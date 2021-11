Vorschau : Das bringt die Fußball-Woche: Ballon d'Or, deutscher Clasico

Berlin Corona bleibt Dauerthema: Schon in der neuen Woche könnten Geisterspiele angeordnet werden. Bayern-Torjäger Robert Lewandowski hofft auf die nächste Ehrung und dann auf Tore beim Gipfel in Dortmund.

Corona: 50.000 Zuschauer in Köln, null Zuschauer in Leipzig - und auch in anderen Bundesliga-Stadien gab es am Wochenende begrenzte Fan-Zahlen. Corona ist das dominante Thema im deutschen Fußball. Gesundheitsexperten wie SPD-Mann Karl Lauterbach und sein Grünen-Kollege Janosch Dahmen fordern in der aktuellen dramatischen Lage in Deutschland wieder Geisterspiele oder gar das Verbot von Großveranstaltungen. In Baden-Württemberg hat die Landesregierung schon zeitnah Geisterspiele im Profifußball angekündigt. Am Montag und Dienstag sollten Beratungen über weitere Corona-Verschärfungen stattfinden, sagte Regierungssprecher Arne Braun. „Aber es ist klar, dass im Profifußball Geisterspiele kommen.“ Weitere Bundesländer könnten folgen.