Service : Das ist der Spielplan der Fußball-WM in Katar

Hinweis auf die Fußball-WM in Katar auf einer Verkehrsinsel in der Hafenstadt Al Ruwais. Foto: picture alliance/dpa/ Christian Charisius

Die Fußball-WM 2022 in Katar wird am 20. November mit dem Spiel des Gastgebers gegen Ecuador eröffnet. Anpfiff in Al-Khor ist um 17 Uhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die DFB-Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick startet in Gruppe E am 23. November um 14 Uhr gegen Japan in das Turnier. Alle nachfolgenden Spielzeiten sind MEZ.

Der komplette Spielplan

In den acht Vorrunden-Gruppen spielen jeweils vier Mannschaften um die beste Platzierung. Nur die 1. und 2. der jeweiligen Gruppen ziehen anschließend ins Achtelfinale ein. Ab da wird im K.o-Modus gespielt. Endet ein Spiel nach 90 Minuten Unentschieden, gibt es Verlängerung und sofern notwendig anschließend ein Elfmeterschießen, um den Sieger zu bestimmen.

WM-Vorrunde Gruppe A: Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande

1. Spieltag

Sonntag, 20.11.2022:

Katar - Ecuador 17.00 Al-Khor

Montag, 21.11.2022:

Senegal - Niederlande 17.00 Doha

2. Spieltag

Freitag, 25.11.2022:

Katar - Senegal 14.00 Doha

Niederlande - Ecuador 17.00 Doha

3. Spieltag

Dienstag, 29.11.2022:

Niederlande - Katar 16.00 Al-Khor

Ecuador - Senegal 16.00 Doha

WM-Vorrunde Gruppe B: England, Iran, USA, Wales

1. Spieltag

Montag, 21.11.2022:

England - Iran 14.00 Doha

USA - Wales 20.00 ar-Rayyan

2. Spieltag

Freitag, 25.11.2022:

Wales - Iran 11.00 ar-Rayyan

England - USA 20.00 Al-Khor

3. Spieltag

Dienstag, 29.11.2022:

Wales - England 20.00 ar-Rayyan

Iran - USA 20.00 Doha

WM-Vorrunde Gruppe C: Argentinien, Saudi-Arabien, Mexiko, Polen

1. Spieltag

Dienstag, 22.11.2022:

Argentinien - Saudi-Arabien 11.00 Lusail

Mexiko - Polen 17.00 Doha

2. Spieltag

Samstag, 26.11.2022:

Polen - Saudi-Arabien 14.00 ar-Rayyan

Argentinien - Mexiko 20.00 Lusail

3. Spieltag

Mittwoch, 30.11.2022:

Polen - Argentinien 20.00 Doha

Saudi-Arabien - Mexiko 20.00 Lusail

WM-Vorrunde Gruppe D, Frankreich, Australien, Dänemark, Tunesien

Lesen Sie auch Fußball : WM-Gastgeber, Gewinner und deutsches Abschneiden seit 1930

1. Spieltag

Dienstag, 22.11.2022:

Dänemark - Tunesien 14.00 ar-Rayyan

Frankreich - Australien 20.00 Al Wakrah

2. Spieltag

Samstag, 26.11.2022:

Tunesien - Australien 11.00 Al Wakrah

Frankreich - Dänemark 17.00 Doha

3. Spieltag

Mittwoch, 30.11.2022:

Tunesien - Frankreich 16.00 ar-Rayyan

Australien - Dänemark 16.00 Al Wakrah

WM-Vorrunde Gruppe E Spanien, Costa Rica, Deutschland, Japan

1. Spieltag

Mittwoch, 23.11.2022:

Deutschland - Japan 14.00 ar-Rayyan

Spanien - Costa Rica 17.00 Doha

2. Spieltag

Sonntag, 27.11.2022:

Japan - Costa Rica 11.00 ar-Rayyan

Spanien - Deutschland 20.00 Doha

3. Spieltag

Donnerstag, 01.12.2022:

Japan - Spanien 20.00 ar-Rayyan

Costa Rica - Deutschland 20.00 Al-Khor

WM-Vorrunde Gruppe F: Belgien, Kanada, Marokko, Kroatien

1. Spieltag

Mittwoch, 23.11.2022:

Marokko - Kroatien 11.00 Al-Khor

Belgien - Kanada 20.00 ar-Rayyan

2. Spieltag

Sonntag, 27.11.2022:

Belgien - Marokko 14.00 Doha

Kroatien - Kanada 17.00 ar-Rayyan

3. Spieltag

Donnerstag, 01.12.2022:

Kroatien - Belgien 16.00 ar-Rayyan

Kanada - Marokko 16.00 Doha

WM-Vorrunde Gruppe G: Brasilien, Serbien, Schweiz, Kamerun

1. Spieltag

Donnerstag, 24.11.2022:

Schweiz - Kamerun 11.00 Al Wakrah

Brasilien - Serbien 20.00 Lusail

2. Spieltag

Montag, 28.11.2022:

Kamerun - Serbien 11.00 Al Wakrah

Brasilien - Schweiz 17.00 Doha

3. Spieltag

Freitag, 02.12.2022:

Kamerun - Brasilien 20.00 Lusail

Serbien - Schweiz 20.00 Doha

WM-Vorrunde Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

1. Spieltag

Donnerstag, 24.11.2022:

Uruguay - Südkorea 14.00 ar-Rayyan

Portugal - Ghana 17.00 Doha

2. Spieltag

Montag, 28.11.2022:

Südkorea - Ghana 14.00 ar-Rayyan

Portugal - Uruguay 20.00 Doha

3. Spieltag

Freitag, 02.12.2022:

Südkorea - Portugal 16.00 ar-Rayyan

Ghana - Uruguay 16.00 Al Wakrah

WM-Achtelfinale in ar-Rayyan, Doha, Al-Khor, Al Wakrah und Lusail

Samstag, 03.12.2022

Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B 16.00 (Spiel 1)

Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe D 20.00 (Spiel 2)

Sonntag, 04.12.2022:

Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe C 16.00 (Spiel 3)

Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A 20.00 (Spiel 4)

Montag, 05.12.2022:

Sieger Gruppe E - Zweiter Gruppe F 16.00 (Spiel 5)

Sieger Gruppe G - Zweiter Gruppe H 20.00 (Spiel 6)

Dienstag, 06.12.2022:

Sieger Gruppe F - Zweiter Gruppe E 16.00 (Spiel 7)

Sieger Gruppe H - Zweiter Gruppe G 20.00 (Spiel 8)

WM-Viertelfinale in ar-Rayyan, Lusail, Doha und Al-Khor

Freitag, 09.12.2022:

Sieger Achtelfinale 5 - Sieger Achtelfinale 6 16.00 (Spiel 1)

Sieger Achtelfinale 1 - Sieger Achtelfinale 2 20.00 (Spiel 2)

Samstag, 10.12.2022:

Sieger Achtelfinale 7 - Sieger Achtelfinale 8 16.00 (Spiel 3)

Sieger Achtelfinale 3 - Sieger Achtelfinale 4 20.00 (Spiel 4)

WM-Halbfinale in Lusail und Al-Khor

Dienstag, 13.12.2022:

Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 2 20.00

Mittwoch, 14.12.2022:

Sieger Viertelfinale 3 - Sieger Viertelfinale 4 20.00

Spiel um Platz 3 in ar-Rayyan

Samstag, 17.12.2022:

Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2 16.00

WM-Finale in Lusail

Sonntag, 18.12.2022:

Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2 16.00

(dpa)