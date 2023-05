Fußball Daums Taktik gegen den Krebs: „Absolute Pressing-Situation“

Im vergangenen Sommer war bei ihm bei einer Routineuntersuchung Lungenkrebs entdeckt worden. „In dem Moment, wo du hörst, du hast Krebs, da ist das für dich wie so ein Todesurteil“, erinnerte sich Daum in dem Interview. Er habe es damals gar nicht glauben können, betonte er und berichtete, dass er sich zu dem Zeitpunkt so fit gefühlt und ein Lungenvolumen von fünf Litern gehabt habe.