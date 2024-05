Zweitliga-Aufstieg „Der Adler erhebt sich“ - Party nach Aufstieg von Münster

Mit dem 2:0-Heimsieg am Tag zuvor gegen die Spielvereinigung Unterhaching war dem Traditionsclub am letzten Drittliga-Spieltag der direkte Durchmarsch aus der Regionalliga in die 2. Liga gelungen. Damit kehrt das Bundesliga-Gründungsmitglied nach 33 Jahren in das Fußball-Unterhaus zurück. Mit Gesangseinlagen auf der eigens aufgestellten Bühne auf dem Prinzipalmarkt heizte die Mannschaft nach kurzer Nacht die Stimmung zusätzlich an.