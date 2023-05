2. Liga Der Kampf geht weiter: Hamburgs nächstes Aufstiegs-Drama

Beim seit Jahren kriselnden VfB, der 2016 und 2019 abstieg und sich vergangene Saison erst am letzten Spieltag rettete, erwarten sie aber so oder so „jeweils ein hartes Stück Arbeit“, wie Sportdirektor Fabian Wohlgemuth nach dem abschließenden 1:1 gegen die TSG Hoffenheim am Wochenende mit Blick auf die zwei Relegationsspiele sagte. „Duelle zwischen dem VfB und dem HSV zählen zu den traditionsreichen Spielen im deutschen Fußball“, so der 44-Jährige. Dass Tradition keine Tore schießt, wissen beide Clubs allerdings nur zu gut. Einer der beiden Großclubs wird am Ende wie so oft wieder leiden müssen.