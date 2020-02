Coronavirus : DFB-Arzt Meyer: Geisterspiele in Deutschland eine Option

DFB-Arzt Meyer: Geisterspiele in Deutschland eine Option

Hält Spiele vor leeren Tribünen auch in Deutschland für eine Option: Tim Meyer. Foto: Andreas Gebert/dpa.

Berlin Fußballspiele vor leeren Rängen wegen des neuartigen Coronavirus wie in Italien sind aus Sicht von Nationalmannschaftsarzt Tim Meyer auch in Deutschland eine infrage kommende Überlegung.

In einem Interview auf der DFB-Homepage betonte Meyer am Donnerstag aber auch, dass der Fußball nicht isoliert entscheiden solle. „Entscheidungen über flächendeckende Maßnahmen wie einen Zuschauerausschluss im Profifußball oder Spielabsagen in den Kreisligen müssen die Gesundheitsbehörden treffen“, sagte Meyer, der auch Vorsitzender der Medizinischen Kommission des Deutschen Fußball-Bundes ist.