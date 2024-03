Fußball DFB denkt über Umzug der Kölner Videobeweis-Zentrale nach

In dem Video-Assist-Center (VAC) verfolgen die Videoassistenten die Partien der beiden höchsten deutschen Profi-Ligen. Seit der Saison 2017/18 werden die Schiedsrichter bei allen Bundesligapartien aus dem VAC unterstützt, seit der Spielzeit 2019/20 auch die Referees in der 2. Bundesliga. Der sogenannte „Kölner Keller“ ist seit seiner Einführung zentral in den Räumlichkeiten des Cologne Broadcasting Centers beheimatet.