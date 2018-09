später lesen EM-Macher DFB-Empfang für Lahm - Grindels Burgfrieden auf Prüfstand FOTO: Soeren Stache FOTO: Soeren Stache Teilen

Twittern

Teilen



Für Philipp Lahm steht nach der Rückkehr von seiner geglückten EM-Mission am Genfer See ein Gratulationsmarathon an. In der Frankfurter DFB-Zentrale will der erfolgreiche Turnier-Beschaffer den Mitarbeitern des Verbandes per Handschlag danken. Von Arne Richter und Florian Lütticke, dpa