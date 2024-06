Fußball DFB-Gegner Schweiz siegt deutlich gegen Estland

Am 23. Juni treffen die Eidgenossen zum Abschluss der Gruppe A in Frankfurt am Main auf EM-Gastgeber Deutschland. Im letzten Testspiel vor ihrem EM-Auftakt gegen Ungarn am 15. Juni in Köln empfangen die Schweizer am kommenden Samstag Nachbar Österreich in St. Gallen. Bis Freitag muss Yakin seinen finalen EM-Kader nominieren und noch mindestens fünf Spieler streichen.