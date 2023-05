Nach despektierlichem Post DFB-Konferenz nimmt Entschuldigung von Winkler an

In einer DFB-Mitteilung wurden Winklers Worte zitiert: „Mein Post ist unsäglich und nicht zu rechtfertigen, es war ein Fehler und wird sich nicht wiederholen.“ Zimmermann berichtete, Winkler habe „klar formuliert, dass das ein Riesenfehler war und er sich der Ecke, in die er nun gedrängt wird, nicht zugehörig fühlt. Dass er in dieser Situation aufgrund seiner Sozialisierung übermannt wurde“. Der frühere CDU-Politiker Winkler hatte Selenskyj am Sonntag in einem Instagram-Beitrag als „ehemaligen ukrainischen Schauspieler“ bezeichnet, ohne den Namen des ukrainischen Präsidenten zu nennen.