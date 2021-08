DFB-Pokal : Pokalkrimi am Betze: Fohlen mit Glück und Geschick

Kaiserslautern Drittligist 1. FC Kaiserslautern kämpft aufopferungsvoll, belohnt sich aber nicht. Ein Tor reicht Borussia Mönchengladbach.

Der Pflichtspielauftakt ist Mönchengladbachs neuem Trainer Adi Hütter gelungen: In der 1. Runde des DFB-Pokals haben die Fohlen vom Niederrhein am Montagabend die Hürde am Betzenberg mit 1:0 (1:0) genommen. Das Tor des Tages erzielte Borussen-Kapitän Lars Stindl gleich mit der ersten Torchance in der elften Minute mit einem Kopfball gegen die Laufrichtung des starken FCK-Torhüters Matheo Raab. In der Pressekonferenz zeigte sich Hütter „sehr, sehr glücklich. Es war ein sehr rassiges interessantes Spiel, das sehr emotional geführt wurde. In der Summe hätten wir höher gewinnen müssen, der Sieg war verdient“, sagte der 51-jährige Österreicher.