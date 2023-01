DFB-Pokal : 1. FC Union im Erfolgsstress: Zum Genießen bleibt keine Zeit

Der 1. FC Union Berlin, um Robin Knoche ist noch in allen Wettbewerben dabei. Foto: Soeren Stache/dpa

Berlin Die Profis des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin bleiben besonnen, Zeit zum Genießen der Erfolge in der bisherigen Saison bleibt aber kaum.

„Das kommt ehrlicherweise schon ein bisschen kurz, muss man sagen, weil du spätestens alle drei Tage wieder spielst“, erklärte Abwehrchef Robin Knoche in einer Medienrunde im Stadion An der Alten Försterei.

Es gehe Schlag auf Schlag, betonte der 30-Jährige, der an diesem Dienstag (20.45 Uhr) mit den Eisernen seinen Ex-Club VfL Wolfsburg zum Achtelfinale im DFB-Pokal empfängt. Am kommenden Samstag geht es für den Tabellenzweiten in der Fußball-Bundesliga mit dem Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 weiter. „Vielleicht ist das aber auch gut so, weil du nicht so viel nachdenken kannst„, befand Knoche.

Noch überall dabei

Die Unioner sind in der Meisterschaft nach ihren drei Siegen seit dem Wiederbeginn in diesem Jahr nur noch einen Punkt schlechter als Spitzenreiter und Rekordmeister FC Bayern München. Im DFB-Pokal ist der Einzug ins Viertelfinale möglich, in der Europa League ist der Aufsteiger von 2019 auch noch dabei.

An das, was daher noch alles möglich ist für den Club aus Köpenick, verschwenden sie aber keine Gedanken. „Der Fokus liegt einfach immer auf dem nächsten Spiel“, betonte Knoche und versicherte auf Nachfrage: „Bei vielen ist das vielleicht eine Floskel, bei uns ist das der Fall.“ Sie hätten auch in der vergangenen und der Saison davor schon bewiesen, dass sie vom Kopf her stark genug seien, mit solchen Situationen umzugehen.

© dpa-infocom, dpa:230130-99-411455/2

(dpa)