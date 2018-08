96-Coach Breitenreiter geht von Bebou-Einsatz aus

Trainer André Breitenreiter rechnet mit einem Einsatz des angeschlagenen Ihlas Bebou im DFB-Pokalspiel am Sonntag beim Karlsruher SC. dpa

„Wir werden in den letzten Einheiten entscheiden, ob er spielen kann. Aber es sieht gut aus“, sagte Breitenreiter. Dem Offensivspieler macht eine alte Oberschenkel-Verletzung zu schaffen, die ihn bereits in der vergangenen Saison geplagt hatte.

Definitiv ausfallen wird dagegen Neuzugang Genki Haraguchi mit einer Zerrung. „Bei ihm hoffen wir, dass er nächste Woche wieder trainieren kann“, berichtete Breitenreiter, der sein Team vor dem Drittligisten warnte. „Wir treffen nicht auf einen Gegner, den wir im Vorbeigehen schlagen können. Der KSC hat schon vier Spiele in der Liga absolviert und Leverkusen hat letzte Saison in Karlsruhe erst in der Verlängerung gewonnen.“

Hannover 96 zum Pokalspiel beim KSC