Pokalpleite in Verl : Augsburger Auftakt-Albtraum in der Fußball-Provinz

Verl Nach dem „sauren“ Saisonstart mit der Pokalpleite beim Sportclub Verl geht in Augsburg die Furcht vor einem völligen Fehlstart um. „Wir haben sehr viel Arbeit“, sagte FCA-Trainer Martin Schmidt nach dem Erstrunden-Aus beim Regionalligisten in der ostwestfälischen Fußball-Provinz.

In einer Woche wartet Dortmund, danach folgt das erste Heimspiel gegen Aufsteiger Union Berlin. „In Dortmund sind wir der Underdog“, sagte Schmidt und fügte mit Bezug auf die Leistung beim 1:2 (0:2) beim Viertligisten nicht ohne sarkastischen Unterton an: „Dortmund wird sicherlich niemand unterschätzen.“

Zuvor waren die Schwaben beim Mentalitätstest in dem kleinen Ort östlich von Gütersloh glatt durchgefallen. Dabei hatte Schmidt seine Mannschaft die ganze Woche hindurch vor der Aufgabe beim Außenseiter gewarnt. Doch schon in den ersten 30 Minuten erfüllten sich all seine Befürchtungen, dass seine Profis den Underdog offensichtlich nicht wirklich erst nahmen. „Dann passiert genau das, was nicht passieren sollte“, so Schmidt.