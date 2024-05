DFB-Pokal-Finale Bayer will gegen Außenseiter FCK das Double

Doch im Hinterkopf des ein oder anderen Profis könnten zum anderen vielleicht auch Befürchtungen aufkommen, die Stimmung am Ende dieser einmaligen Saison ausgerechnet im Schlussspurt und vor der Feier am Sonntag in Leverkusen mit bis zu 80 000 erwarteten Fans zu verderben. „Uns allen ist klar, dass diese Saison etwas glücklicher beendet werden muss“, sagte Kapitän und Torhüter Lukas Hradecky: „Deshalb müssen wir dieses scheiß Gefühl verarbeiten und den Ärger am Samstag rauslassen.“