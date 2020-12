Mutmaßliche Bevorteilung : Bayern-Präsident Hainer: „Keine Lex Bayern“ - Lob für Flick

München Der FC Bayern München hat sich gegen Kritik an einer mutmaßlichen Bevorteilung bei der Spielverlegung im DFB-Pokal gewehrt.

„Es gibt keine Lex Bayern. Wir haben eine höhere Belastung in der Bundesliga als jeder andere Verein. Das steht außer Frage, denn wir haben viel mehr Spiele durch all die Wettbewerbe, in denen wir vertreten sind“, sagte Vereinspräsident Herbert Hainer (66) „sport1.de“ im Interview.