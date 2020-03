Union-Frust über Gelb-Rot : Bayers Pokalfreude nach Notfall getrübt

Leverkusen Bayer Leverkusen steht im Halbfinale des DFB-Pokals. Doch die Hürde beim 3:1 gegen Union Berlin war höher als erwartet. Und vor allem waren die Umstände sehr ungewöhnlich und bedrückend.

Bayer Leverkusen will nach 27 Jahren endlich wieder einen Titel holen. Und im DFB-Pokal sind die Rheinländer nur noch einen Schritt vom Finale entfernt.

Doch die Freude nach dem 3:1 (0:1) gegen Union Berlin wurde getrübt. Denn Spieler und Trainer beider Teams erfuhren erst nach dem Spielende den Grund für das 30-minütige Schweigen der Fans beider Lager in der ersten Halbzeit. Ein Zuschauer musste reanimiert werden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, sein Zustand galt als stabil. „Wir wussten nicht, was los ist“, sagte Nationalspieler Kai Havertz: „Wenn man so etwas hört, merkt man, wie unwichtig der Fußball ist.“ Dennoch beschäftigte auch das Geschehen auf dem Platz die Beteiligten.