Andenken Beckenbauer-Pokal? Vogts-Vorschlag findet Zustimmung

Dass Beckenbauer für seine ehrenamtliche Tätigkeit für den DFB eine Aufwandsentschädigung in Millionenhöhe erhalten habe, sei „nicht schön“ gewesen, erklärte Lemke zwar. Er denke aber an Franz Beckenbauer „als den sehr charmanten, liebenswerten, großartigen Menschen, den Fußballer, aber auch den Familienvater, den Kameraden und den Freund. So habe ich ihn erlebt und so werde ich ihn auch nie vergessen.“