Bundesliga : Brause im Pokal: Leipzig in Kritik - Olmo mit Riesendose

Leipzig Clubchef Oliver Mintzlaff hat sich am Ende der langen Feierlichkeiten zum erstmaligen Gewinn des DFB-Pokals bemüht, die Kritik am Konstrukt RB Leipzig zu entkräften.

So sei für ihn die Debatte um einen gemeinsamen Schal vor dem Pokalfinale gegen den SC Freiburg übertrieben gewesen. „Sie hat Klischees bedient, die wir gar nicht erfüllen“, meinte Mintzlaff in einer Medienrunde. Nur Stunden zuvor hatte sein Club mit einem Foto von Kevin Kampl allerdings für Wirbel gesorgt. Der Spielmacher hatte das Produkt des Clubgründers in den Pokal geschüttet.

Die Aktion hat in den sozialen Medien kritische Reaktionen ausgelöst. Ebenso wie ein weiterer Videoclip des Fußball-Bundesligisten auf Twitter, in dem der spanische Nationalspieler Dani Olmo aus dem Hotel schlendert. Unter dem rechten Arm den Pokal, unter dem linken eine überdimensionale Dose des Getränkeherstellers aus Fuschl am See.