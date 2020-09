1. Runde DFB-Pokal : BVB stark nach Favres Titel-Forderung

BVB-Torschütze Marco Reus (2. v.r.) setzte sich bei seinem Pflichtspiel-Comeback problemlos mit Dortmund in Duisburg durch. Foto: Marius Becker/dpa

Berlin Das war souverän: Borussia Dortmund hat den Ambitionen auf den Gewinn des DFB-Pokals als Saisonziel unterstrichen. Mit Rückkehrer Marco Reus und zahlreichen jungen Wilden feierte der Vizemeister einen souveränen Saisoneinstand.

Borussia Dortmund ist bei der Rückkehr von Marco Reus mit einem Kantersieg in die 2. Runde des DFB-Pokals eingezogen. Der Bundesligist siegte am Montagabend beim Drittligisten MSV Duisburg mit 5:0 (3:0).

Bei seinem Comeback nach mehr als 220 Tagen Verletzungspause erzielte Reus in der 58. Minute das 5:0. Davor hatten Jadon Sancho (14.) per Handelfmeter sowie Jude Bellingham (30.), Thorgan Hazard (39.) und Axel Witsel (50.) für den Vizemeister getroffen. In der 38. Minute hatte Duisburgs Dominic Volkmer wegen einer Notbremse Rot gesehen.

Zuvor war Armina Bielefeld als zweiter Fußball-Bundesligist nach Hertha BSC Berlin bereits in der 1. Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Der Aufsteiger verlor beim Regionalligisten Rot-Weiss Essen mit 0:1 (0:1). Simon Engelmann besiegelte mit seinem Treffer in der 33. Minute die Pokal-Überraschung, die die 300 im Stadion zugelassenen Zuschauer ausgelassen bejubelten. Hertha BSC war am Freitag durch ein 4:5 beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig ausgeschieden.

Vor der größten Kulisse der 1. Pokalrunde feierte Drittligist SG Dynamo Dresden den Einzug in die 2. Runde. Das Team von Trainer Markus Kauczinski ließ dem Hamburger SV beim 4:1 (2:0) keine Chance. Vor rund 10.000 Zuschauern erzielten Yannick Stark (3.), Robin Becker (16.), Christoph Daferner (53.) und Sebastian Mai in der 5. Minute der Nachspielzeit per Handelfmeter die Tore für die Sachsen. In der 89. Minute gelang Amadou Onana der Anschlusstreffer für den Zweitligisten.

Im Duell zweier Zweitligisten gewann Hannover 96 bei den Würzburger Kickers mit 3:2 (1:0). Hendrik Weydandt (23.), Dominik Kaiser (59.) und Timo Hübers (78.) markierten die Treffer für die Niedersachsen, die in der Schlussphase fast noch ihren 3:0-Vorsprung verspielten. Arne Feick (89.) und Robert Herrmann (90.+5) sorgten noch für die späten Würzburger Tore.

Für Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld war Viertligist Rot-Weiss Essen eine Nummer zu groß. Foto: Roland Weihrauch/dpa

Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden konnte einen souveränen Heimsieg gegen den HSV bejubeln. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Hannover 96 konnte sich bei Zweitliga-Aufsteiger Würzburg durchsetzen. Foto: Daniel Karmann/dpa