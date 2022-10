DFB-Pokal : Choupo-Moting führt Bayern ins Achtelfinale

Augsburg Der FC Bayern steht erstmals seit drei Jahren wieder im Pokal-Achtelfinale. Beim 5:2 gegen den FC Augsburg müssen die Münchner Stars aber leiden. Der langjährige Lewy-Backup wirbt weiter für sich.

Der FC Bayern hat nach einem Fehlstart dank Doppelpacker Eric Maxim Choupo-Moting den K.o.-Hattrick im DFB-Pokal abgewendet. Beim 5:2 (1:1) am Mittwochabend in dem hochintensiven Match gegen den FC Augsburg ragte Choupo-Moting (27./59. Minute) mit zwei Toren und einem Assist beim Treffer von Ersatzkapitän Joshua Kimmich (52.) heraus.

Die Schwaben durften einen Monat nach dem gefeierten 1:0 in der Bundesliga durch die frühe Führung von Mads Petersen (9.) und nach dem 2:3 durch ein Eigentor von Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano (65.) auf ein weiteres Fußball-Fest hoffen. Doch anders als etwa in der Liga beim 2:2 in Dortmund verspielte der Rekordpokalsieger diesmal seinen Vorsprung nicht mehr. Der FC Bayern steht nach zwei Zweitrunden-Pleiten in den vergangenen Spielzeiten wieder im Achtelfinale.