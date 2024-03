DFB-Pokal Das Wunder geht weiter: Berlin für Saarbrücken ganz nah

Nach der nächsten rauschenden Pokal-Nacht blicken die Fußball-Helden vom Überraschungsteam 1. FC Saarbrücken mit einem Auge schon in Richtung Berlin. „Wenn man im Halbfinale steht, dann will man natürlich noch den einen Schritt gehen und im Mai im Berliner Olympiastadion um den DFB-Pokal spielen“, sagte Saarbrückens Sportchef Jürgen Luginger am Mittwoch dem „RevierSport“.