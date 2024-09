DFB-Pokal DFB-Pokal: Bayern und BVB live im Free-TV

Eröffnet wird die zweite Runde am 29. Oktober (18.00 Uhr) unter anderem von Titelverteidiger und Meister Bayer 04 Leverkusen gegen den Zweitligisten SV Elversberg. Auch RB Leipzig spielt gegen den FC St. Pauli um diese Zeit. Am Abend (20.45 Uhr) tritt Vize-Meister VfB Stuttgart gegen den 1. FC Kaiserslautern an.