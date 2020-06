Corona-Krise : DFB-Pokal könnte mit Heimspielen für Bundesligisten starten

Laut Wolfsburg-Manager Jörg Schmadtke könnte in der ersten Pokalrunde das Heimrecht getauscht werden. Foto: Ronny Hartmann/dpa

Frankfurt/Main Die nächste Saison im DFB-Pokal könnte mit Heimspielen für die Bundesliga-Clubs gegen die Amateurvereine beginnen. Dies deutete Wolfsburgs Manager Jörg Schmadtke laut „Sportbuzzer“ an.

„Vor dem Start der Europa-Qualifikation spielen wir die erste Runde im DFB-Pokal - wohl mit getauschtem Heimrecht, weil nicht klar ist, ob die Amateurvereine das Hygiene-Konzept umsetzen können“, sagte Schmadtke dem Portal am Sonntag. Bisher ist weder der Start in die neue Pokalsaison noch der Beginn der nächsten Spielzeit in der Fußball-Bundesliga offiziell terminiert.