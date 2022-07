DFB-Pokal : Lautern schrammt an Überraschung vorbei: Ritters Traumtor reicht nicht

Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern hat in der ersten Runde des DFB-Pokals den SC Freiburg einen tollen Kampf geliefert und in die Verlängerung gezwungen. Dort entschied der Bundesligist mit einer Standardsituation die Partie glücklich mit 2:1 (1:1) für sich.

Packender Pokal-Krimi auf dem Betzenberg: In einer hart umkämpften Partie setzte sich der diesjährige Pokal-Finalist SC Freiburg glücklich mit 2:1 (1:1) durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Ritsu Doan mit einem Freistoß-Treffer in der 111. Minute - der Ball sprang vom Innenpfosten ins FCK-Tor.

Die Roten Teufel zwangen den Pokal-Finalisten aus Freiburg nach 90 Minuten in die Verlängerung, Ritters Traumtor aus der 33. Minute reichte aber nicht zur Pokal-Überraschung: Der Mittelfeldspieler eroberte sich den Ball nach einem Fehler von Eggestein, ließ einen Gegenspieler elegant aussteigen und schoss dann aus rund 45 Metern - Freiburgs Keeper Flekken stand in Höhe der Strafraumgrenze, lief zurück, kam auch noch an den Ball - dieser aber trudelte über die Linie zum viel umjubelten 1:0! Der Außenseiter aus der zweiten Liga führte nach einem Traumtor, einem listigen Heber - das war so ganz nach dem Geschmack der FCK-Fans. In der Schlussphase staubte der eingewechselte Sallai (83.) nach einer Ecke zum 1:1 ab

Lauterns Trainer Dirk Schuster baute auf die bewährte 4-2-3-1-Formation. Vor der Viererkette agierten Ritter und Niehues als Abräumer im defensiven Mittelfeld, Boyd war die einzige Spitze vor dem Offensiv-Trio Zimmer, Wunderlich und Hanslik. Auch die Gäste aus dem Breisgau begannen mit der erwarteten Startformation mit Rückkehrer Matthias Ginter als Abwehrchef.

Für die Teilnahme an der ersten Pokal-Hauptrunde kassiert jeder Verein 209.247 Euro, mehr als 30.000 Euro mehr als in der vergangenen Saison. In der zweiten Runde gibt es doppelt so viel Geld, auf den DFB-Pokalsieger warten 4,32 Millionen Euro. Es lohnt sich also auch für die Erstligisten, die Pokal-Aufgaben ernst zu nehmen - die Freiburger marschierten ja zuletzt sogar bis ins Endspiel nach Berlin, wo sie RB Leipzig knapp unterlagen.

Am Sonntagnachmittag im mit 38.317 Zuschauern gut besetzten Fritz-Walter-Stadion stand die Mannschaft von Trainer Christian Streich vor einer schwierigen Auswärtshürde, denn die Lauterer sind als Aufsteiger noch ungeschlagen und mit vier Punkten aus zwei Spielen gut in die Saison gestartet. Das Team von Trainer Dirk Schuster ging mit Respekt in die Partie gegen den Europapokalteilnehmer, wollte aber vor den enthusiastischen heimischen Fans auf dem Betzenberg die Pokal-Überraschung schaffen.

Die Lauterer kombinierten in der Anfangsphase gefällig, kamen aber ebenso wie die Freiburger nicht zu Torchancen. Beide Abwehrreihen standen sicher und beide Teams agierten angesichts der hohen Temperaturen über 30 Grad erst mal etwas abwartend. Beim FCK überzeugte insbesondere Innenverteidiger Kraus, der mehrmals stark klärte. Wie aus dem Nichts dann die Führung für den FCK in der 33. Minute. Der Bundesligist blieb in der ersten Halbzeit dagegen ohne echten Torschuss - eine enttäuschende Vorstellung der Breisgauer.

Das änderte sich in der zweiten Hälfte etwas. Die Freiburger drängten nun auf den Ausgleich, die Lauterer Abwehr stand aber - noch - sicher. Gregoritsch (52.) mit einem Flachschuss und Ginter (57.) nach Flanke von Günter verpassten den Ausgleich. Die Gäste taten sich im Spielaufbau weiter sehr schwer.

FCK-Coach Schuster brachte nach 67 Minuten mit Ciftci für Niehues und Redondo für Hanslik zwei frische Spieler - beide FCKler hatten sich verausgabt. Bei Freiburg kam Joker Nils Petersen für Gregoritsch, doch auf einmal besaß der FCK vier gute Konterchancen - alle vergab Boyd: Erst per Kopf nach Ciftci-Flanke (78.), dann zweimal mit dem Fuß (79./80.). und noch mal per Kopf (82.). Der Deutsch-Amerikaner verpasste die Vorentscheidung für den FCK. Im Gegenzug dann nach einer Ecke der Ausgleich zum 1:1, als Roland Sallai abstaubte und zum 1:1 (83.) traf. Danach wurde es hektisch und es kam zu zwei Rudelbildungen, aber es blieb auch nach fünf Minuten Nachspielzeit beim 1:1 - Verlängerung!

In den ersten 15 Minuten parierte Luthe zwei Schüsse von Sallai und Kyereh (103.), Redondo (104.) verpasste eine Tomiak-Flanke - das war es. In der zweiten Hälfte der Verlängerung entschied dann Doan die Partie. Aus der Traum für die Roten Teufel von der Pokal-Überraschung!

(fan)