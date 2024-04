Die Trainer-Legende Trainer-Fuchs Funkel findet die richtige Taktik

(fan) Der Matchplan von FCK-Trainer Friedhelm Funkel ist aufgegangen: „Es war kein gutes Spiel von uns, aber wir wussten um die Stärken von Saarbrücken. Deshalb habe ich Hanslik und Toure wegen ihrer Kopfballstärke gebracht. Toure war an beiden Toren beteiligt.“ Der 70-Jährige freute sich riesig über den Einzug ins Pokal-Endspiel: „Das ist unglaublich, damit hätte ich nie gerechnet. Das ist kaum zu glauben. Berlin ist immer etwas Besonderes – das ist eine der besten Entscheidungen, die der DFB jemals getroffen hat. In Berlin herrscht eine so tolle Atmosphäre.“ Funkel ist erst der vierte Trainer, der mit drei verschiedenen Vereinen im Pokal-Finale steht: 1998 mit dem MSV Duisburg nach dem dramatischen Halbfinalsieg im Elfmeterschießen bei Eintracht Trier und 2006 mit Eintracht Frankfurt. Beide Endspiele gingen verloren, jeweils gegen den FC Bayern. Der FCK-Trainer erinnerte sich an seinen Pokal-Erfolg als Spieler 1985 mit Bayer Uerdingen: „Da haben wir hier in Saarbrücken 1:0 im Halbfinale gewonnen, dann das Endspiel 2:1 gegen Bayern München. Diese Geschichte darf sich gerne wiederholen.“ Nicht wiederholen soll sich aber die Geschichte des FCK-Abstiegs von 1996: Da stiegen die Roten Teufel aus der Bundesliga ab und gewannen dann den DFB-Pokal.