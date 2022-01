DFB-Pokal : Die Kunst des Schützen beim Elfmeter: „Mal Glück, mal Kainz“

Köln Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Der kuriose, als irregulär gewertete Elfmeter von Kölns Profi Kainz löste aber vor allem Mitleid und Verständnis aus.

Nicht allen Beteiligten war die Sachlage klar. „Der Schütze darf den Ball erst wieder spielen, nachdem dieser von einem anderen Spieler berührt wurde“, heißt es im Regelwerk, und Referee Schlager erklärte die Konsequenz. „Im Spiel hätte es indirekten Freistoß gegeben, im Elfmeterschießen ist der Elfer eben verwirkt. Es war eine bittere Situation, es kommt vielleicht einmal in 500 Elfmetern vor“, erklärte der Unparteiische beim TV-Sender Sport1.

Sogar die Hamburger, die in der Verlängerung nach der 1:0-Führung durch Robert Glatzel (92. Minute) schon wie der sichere Sieger aussahen, hatten Mitleid mit dem österreichischen Fehlschützen der Kölner. „So gewinnst du nicht alle Tage. Es tut mir leid für den Burschen, aber ich freue mich natürlich für uns“, sagte Sebastian Schonlau, der den entscheidenden Elfmeter zum 4:3 für den HSV zuvor verwandeln konnte. Auch Trainer Tim Walter konnte sich gut die Gefühlslage der Kölner versetzen. „Das ist halt einfach Pech, das habe ich auch noch nie erlebt“, sagte der Coach.

Es war nicht der Abend für den 1. FC Köln, der nicht nur eine große sportliche Chance vergab, sondern auch auf eine Millioneneinnahme verzichten muss. Dabei schien das Glück zunächst doch noch auf die Seite der Gastgeber zurückzukommen, als Anthony Modeste mit der allerletzten Aktion in der Verlängerung mit seinem verwandelten Foulelfmeter (120. +2) noch den Einzug ins Elfmeterschießen sicherte. Dort war es dann die allerletzte Aktion, die das Schicksal der Kölner besiegelte. FC-Kapitän Jonas Hector merkte selbstkritisch an: „Im Elfmeterschießen hatten wir auch die Chance zu gewinnen.“.

Über fehlenden Spott in den sozialen Netzwerken konnten sich die Kölner später nicht beklagen. So befand das Online Fußball-Magazin FUMS in einem Tweet: „Mal hat man Glück, mal hat man Kainz“.