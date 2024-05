DFB-Pokal „Die Sau rauslassen“: Rolfes und Carro geben Party-Befehl

Nach dem goldenen Ende einer historischen Saison gaben die Bosse Simon Rolfes und Fernando Carro den Party-Befehl an die Mannschaft. „Sie können so viel Gas geben, wie sie wollen“, sagte Sport-Geschäftsführer Rolfes auf dem Weg zur großen Pokal-Party im „Club Theater Berlin“ mit etwa 1000 geladenen Gästen: „Sie haben diese Saison so durchgezogen, waren immer fokussiert, immer professionell.