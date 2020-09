DFB-Pokal : Dresden verkauft tausende Pokalkarten

Dresden Nur wenige Stunden nach dem Verkaufsstart sind für das Pokalspiel von Fußball-Drittligist Dynamo Dresden gegen den Haburger SV bereits 4000 Plätze belegt, teilte der Club mit.

In der am 9. September gestarteten ersten Verkaufsphase hatten etwa 7000 Jahreskarteninhaber mit Mitgliedertarif Zugriff auf Tickets. Etwas mehr als die Hälfte nutzte die Möglichkeit. Am 10. September startet die zweite Verkaufsphase für alle weiteren Mitglieder und sonstige Dauerkartenbesitzer. Sollten noch Karten übrig bleiben, gehen diese am 14. September in den freien Verkauf. Stehplätze werden auch verkauft, stehen aber nur einigen Fanclubs unter bestimmten Voraussetzungen zur Verfügung.