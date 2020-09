Vorfall bei HSV-Pleite : Dynamo nach Leistner-Eklat mit Fan: „Herz am rechten Fleck“

Dynamo nach Leistner-Eklat mit Fan: „Herz am rechten Fleck“

Legte sich nach der HSV-Pleite in Dresden mit einem Dynamo-Fan an: Toni Leistner (r). Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Dresden Auch nach seiner Attacke auf einen pöbelnden Fan hat Fußball-Profi Toni Leistner bei seinem Stammverein Dynamo Dresden einen Stein im Brett.

„Toni Leistner hat das Herz am rechten Fleck und ist immer willkommen in Dresden“, sagte Dynamo-Pressesprecher Henry Buschmann am Montagabend nach dem 4:1-Erfolg des Drittligisten über den Hamburger SV. „Emotionen gehören zum Fußball dazu.“