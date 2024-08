DFB-Pokal Dynamo überrascht Düsseldorf: Verdienter 2:0-Sieg

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat für eine Pokal-Überraschung gesorgt und Fortuna Düsseldorf in der ersten Runde aus dem Wettbewerb geschossen. Die Dresdner gewannen verdient 2:0 (1:0). Christoph Daferner, noch in der Rückrunde der vergangenen Saison für Fortuna aktiv, hatte die Dresdner nach 17 Minuten in Führung gebracht. Vor 29.660 Zuschauern traf Robin Meißner (69.) zur Vorentscheidung.