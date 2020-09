1. Runde DFB-Pokal : Effektive Kölner gewinnen klar - Cordoba vor dem Absprung

Jonas Hector (l) brachte Köln per Elfmeter in Führung. Foto: Federico Gambarini/dpa

Köln Sportlich hatte der 1. FC Köln beim 6:0 gegen Viertligist VSG Altglienicke kaum Probleme. Dafür kündigt sich der Abgang von Stürmer Jhon Cordoba an. Der allerdings Mittel freisetzen würde für gleich mehrere Transfers.

In der ersten Viertelstunde zeigten die Gäste, die beim Saison-Abbruch im Vorjahr Regionalliga-Tabellenführer waren und nur wegen der Quotienten-Regel nicht um den Aufstieg in die 3. Liga spielen durften, ein beeindruckendes Pressing und hinterließen beim FC durchaus Eindruck. Hectors glücklich verwandelter Elfmeter nahm dem Außenseiter etwas den Schwung. Die Kölner nutzte ihre gar nicht so zahlreichen Chancen eiskalt, während Altglienicke vergeblich dem Ehrentor hinterherlief. Am nächsten dran war Paul-Vincent Manske bei einem Lattenschuss (80.).