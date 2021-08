DFB-Pokal : Einzige Titelchance für fast alle: Wer ärgert BVB und Co.?

Einzige Titelchance für fast alle: Wer ärgert BVB und Co.?

Wer wird Nachfolger des BVB? Der DFB-Pokal startet am kommenden Wochenende. Foto: Martin Rose/Getty-Pool/dpa

Frankfurt/Main Endlich mal einen Titel gewinnen! Dieses Ziel ist für zahlreiche Clubs nur noch im Pokal realisierbar. Im ewigen Spiel der Kleinen gegen die Großen dürfte der Weg zum Titel nur über die wenigen ganz Großen führen.

Wenn die neuen Trainer Julian Nagelsmann und Marco Rose mit dem FC Bayern respektive Borussia Dortmund an diesem Wochenende bei kleineren Clubs ihr erstes Pflichtspiel bestreiten, haben sie im DFB-Pokal zunächst nichts zu gewinnen - aber eine Menge zu verlieren. Titelverteidiger Dortmund und Dauermeister Bayern sind unbestritten die Topfavoriten in einem Wettbewerb, der für fast alle anderen Clubs die einzige Chance auf „etwas Blechernes“ ist, wie Nagelsmann den Anspruch bei seinem Ex-Club RB Leipzig forsch formuliert hatte.

Nach einem pickepackevollen Sommer mit EM, Copa America, Gold Cup und olympischem Fußballturnier, das erst am Samstag beendet wird, steht den Spitzenclubs eine große Herausforderung bevor. Die Nationalspieler sind nach einer Corona-Saison ohne Pause direkt in die internationalen Turniere gehetzt, hatten kaum Pause und starten nun ohne große Vorbereitungszeit in die nächste Terminhatz. „Wir haben jetzt nicht ewig Zeit, Dinge einzustudieren oder neue Dinge zu machen. Wir werden uns über den Liga-Alltag entwickeln müssen“, sagte Nagelsmann.