Braunschweig chancenlos Ekitiké mit Doppelpack: Frankfurt im DFB-Pokal weiter

Toppmöller hatte im Dänen Rasmus Kristensen einen Neuzugang in die Startformation berufen. Für Arthur Theate kam die Partie dagegen zu früh. Den Innenverteidiger hatten die Hessen in der vergangenen Woche vom französischen Erstligisten Stade Rennes ausgeliehen. Dennoch zeigten die Hessen in Braunschweig im zweiten Durchgang, welches Potenzial in der Mannschaft vom Main steckt. Vor allem der von Paris Saint-Germain nun fest verpflichtete Ekitiké deutete an, wie groß sein Potenzial ist.