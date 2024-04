DFB-Pokal „Erlebnispark BayArena“: Thioune will zurück

Der Traum vom Endspiel in Berlin endete mit einer Lehrstunde. Doch nun will die Fortuna alles daran setzen, im nächsten Jahr als Bundesligist nach Leverkusen zurückzukehren. „Die erste Fahrt ging vorwärts, die zweite rückwärts. Das sind Momente, die will man in diesem Erlebnispark eigentlich nicht erleben“, sagte Thioune. „Aber wer einmal in so einer Achterbahn saß, geht gerne auch wieder ein zweites Mal rein, weil es doch ganz cool war. Ich würde ganz gerne Tickets lösen für die Achterbahnfahrt nächste Saison. Da würde ich mich dann gerne wieder dran versuchen.“