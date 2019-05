Auf dem Marienplatz : Fans feiern erschöpfte Double-Gewinner des FC Bayern

Stars vom FC Bayern München feiern am Marienplatz die deutsche Meisterschaft und den DFB Pokalsieg. Foto: Sven Hoppe.

München Rund 15.000 Fans haben den Double-Gewinnern des FC Bayern nach der Rückkehr vom Pokalfinale in Berlin auf dem Münchner Marienplatz zugejubelt.

Die vom Feiern in der Hauptstadt erschöpft wirkenden Spieler um Kapitän Manuel Neuer präsentierten sich am Tag nach dem 3:0 gegen RB Leipzig mit der Meisterschale und dem DFB-Pokal auf dem Rathausbalkon. Im Mittelpunkt standen ein letztes Mal Franck Ribéry, Arjen Robben und Rafinha, die den deutschen Fußball-Rekordchampion verlassen werden.

„Ich möchte mich bei unseren Jungs bedanken. Was sie geleistet haben, ist einzigartig. Großes Dankeschön und großes Lob an euch“, sagte Trainer Niko Kovac. „Mia san Kovac“ stand auf einem Fan-Transparent. „Es war eine sehr spannende Saison. Wir haben an uns geglaubt. Wir sind verdient Double-Sieger geworden“, erklärte Kapitän Neuer.