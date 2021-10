Dienbstahl : Fans stehlen DFB-Pokal-Kopie aus Großkreutz-Kneipe

Dortmund Fans aus Ingolstadt haben nach der Niederlage ihres Vereins in Dortmund eine Nachbildung des DFB-Pokals aus der Kneipe des ehemaligen Weltmeisters Kevin Großkreutz gestohlen.

Die vier Verdächtigen wurden nach einer Fahndung der Polizei allerdings noch in der Stadt erwischt. „Die gute Nachricht: Der Pott bleibt in Dortmund“, bilanzierten die Ermittler.

Wie die Polizei mitteilte, hatten die vier Ingolstädter (21 bis 27 Jahre alt) die 0:2-Niederlage ihres Vereins am Dienstagabend in einer Kneipe in der Dortmunder Innenstadt begossen. Wie Großkreutz' Geschäftspartner Christopher Reinecke der Deutschen Presse-Agentur berichtete, hatte das Quartett wie viele andere Gäste den Pott für Fotos an den Tisch geholt. Gegen 1 Uhr, als die Kneipe „Mit Schmackes“ schloss, habe es viel Trubel gegeben - „und danach war der Pokal weg“, so Reinecke.