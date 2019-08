DFB-Pokal : FCA-Coach Schmidt sauer nach Aus beim Regionalligisten Verl

Verl Ungeduldig wartete Martin Schmidt mit bitterer Miene nach der Pokal-Blamage im kleinen Interviewraum auf seinen Trainer-Kollegen Rino Capretti.

Während das Fernsehen noch Bilder in der Kabine mit den feiernden Pokal-Helden des Regionalligisten drehte, wollte der Coach des FC Augsburg mit seinem Team nur noch weg. „Der Flieger geht gleich“, sagte der Schweizer, und nahm sich nach der 1:2 (0:2)-Erstrundenpleite am Samstag in der ostwestfälischen Fußball-Provinz doch noch Zeit für eine schonungslose Analyse. „Es war ein typische Pokalspiel. Für die Allgemeinheit ist das süß, für uns ist es sauer. Und ich bin es auch.“