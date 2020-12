DFB-Pokal gegen Leipzig : FCA-Manager Reuter: „Verschiebung wäre zu unseren Lasten“

Berlin Der dicht getaktete Terminplan und die hohe Belastung der Profis im Januar sind für Stefan Reuter die Gründe dafür, am 22. Dezember als Termin für das DFB-Pokalspiel des FC Augsburg gegen RB Leipzig festzuhalten.

Augsburg hat im Dezember - einschließlich DFB-Pokal - fünf Spiele, dann im Januar allein in der Bundesliga sechs Partien. „Mannschaften wie der FC Augsburg haben nicht den Kader, um sieben Spiele in einem Monat zu spielen“, erklärte Reuter. In den ersten Wochen des Jahres 2021 muss der FCA gegen die direkten Konkurrenten Köln, Stuttgart, Bremen und Union Berlin spielen. „Diese Mannschaften hätten uns gegenüber dann einen Wettbewerbsvorteil, weil sie im Januar kein Pokalspiel hätten“, sagte der Manager.