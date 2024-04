DFB-Pokal FCK feiert Pokal-Coup: Berlin-Trip als Liga-Mutmacher

Beim Gedanken an den Berlin-Trip am 25. Mai bekam Funkel schon kurz nach dem Abpfiff glänzende Augen. „Da herrscht so eine tolle Atmosphäre. Das ist immer etwas Besonderes“, schwärmte der FCK-Trainer, für den es die fünfte Endspielteilnahme ist. 1985 gewann er als Spieler mit Bayer Uerdingen den Pott, nachdem im Halbfinale der 1. FC Saarbrücken ausgeschaltet worden war. „Im Finale gegen Bayern München hatten wir eigentlich keine Chance, haben aber trotzdem 2:1 gewonnen und sind Pokalsieger geworden. Vielleicht wiederholt sich auch diese Geschichte“, sagte Funkel.