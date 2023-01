DFB-Pokal : Fischer-Lob für Kovac-Team: „Mannschaft der Stunde“

Berlin Urs Fischer rechnet nicht mit einer irgendwie angeschlagenen Mannschaft des VfL Wolfsburg nach deren jüngster Niederlage.

Serie gerissen

Nach elf Pflichtspielen ohne Niederlage hatten die Niedersachsen beim SV Werder Bremen 1:2 verloren. In der Liga hatten sie davor sechs Siege in Serie mit der beeindruckenden Torbilanz von 22:1 Treffer erzielt.

„Ich glaube schon, dass die Mannschaft jetzt eher umsetzt, was der Trainer vorgibt“, sagte Fischer, der mit Union in der Meisterschaft im September das Hinspiel 2:0 gewonnen hatte beim VfL. Es war die bis zum Bremen-Spiel letzte Niederlage der Wolfsburger in der Liga gewesen.