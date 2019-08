DFB-Pokal : Fortuna Düsseldorf wendet Blamage gegen Villingen ab

Villingen-Schwenningen Nach einer uninspirierten Leistung hat das neu formierte Team von Fortuna Düsseldorf eine Blamage im DFB-Pokal nur knapp vermieden.

Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel setzte in der Startelf auf vier Neuzugänge. In der Offensive liefen Lewis Backer, Bernard Tekpetey und Ampomah auf, im Tor stand der US-Nationaltorhüter Zack Steffen. Der 24-Jährige dürfte damit auch als neue Nummer eins anstelle des verletzten Michael Rensing in die Bundesliga-Saison gehen.