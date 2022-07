DFB-Pokal : Freiburger Kraftakt: Später Sieg in Kaiserslautern

Freiburger Kraftakt: Später Sieg in Kaiserslautern

Der SC Freiburg konnte das Spiel in Kaiserslautern erfolgreich drehen. Foto: Tom Weller/dpa

Kaiserslautern Freiburg entgeht nur knapp einem Saison-Fehlstart. In einem heißen Pokalfight in Kaiserslautern sichert sich der Europa-League-Teilnehmer erst nach einer 30-minütigen Extraschicht das Weiterkommen.

Roland Sallai in der 82. Minute und Ritsu Doan (111.) bewahrten den Europa-League-Teilnehmer mit ihren späten Toren vor dem drohenden Aus. Marlon Ritter (33.) hatte die Roten Teufel vor 38 317 Zuschauern mit einem Traumtor aus fast 50 Metern in Führung gebracht.

Von Beginn an war Feuer im Duell der Südwest-Rivalen. Freiburg setzte vornehmlich auf spielerische Elemente, der FCK auf seine Kampfkraft. Julian Niehues sah nach nicht einmal 60 Sekunden die Gelbe Karte. Chancen konnte sich zunächst aber kein Team erarbeiten.

Lukas Kübler verletzt ausgewechselt

Bereits in der 13. Minute musste SC-Coach Christian Streich, der am Sonntag zum Trainer des Jahres gekürt worden war, das erste Mal wechseln. Für den verletzten Rechtsverteidiger Lukas Kübler kam Killian Sildillia. Freiburg hatte zwar mehr vom Spiel, konnte die FCK-Defensive aber kaum in Verlegenheit bringen. Die Hausherren agierten bissig und wurden von den Fans für jede Grätsche gefeiert.